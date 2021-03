CORONAVIRUS Covid Emilia Romagna: superano i 3mila i nuovi positivi. 276 sono a Rimini Da domani fino a domenica 21, tutti i comuni della Ausl Romagna saranno in zona rossa.

Covid Emilia Romagna: superano i 3mila i nuovi positivi. 276 sono a Rimini.

Sono 3.056 i nuovi positivi in Emilia Romagna su 25.888 tamponi effettuati. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 11,8%. Purtroppo, si registrano 31 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 283 (+8 rispetto a ieri), 2.813 quelli negli altri reparti Covid (+60). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 479.455 dosi; sul totale, 153.989 sono seconde dosi.

La situazione a Rimini registra 276 nuovi casi e 5 decessi. Sono 22, due in più di ieri, le persone ricoverate nel reparto di Terapia intensiva.

Da domani fino a domenica 21, tutti i comuni della Ausl Romagna saranno in zona rossa. Si tratta di quelli delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Alle limitazioni presenti in zona arancione scuro, si aggiungono quindi chiusura di nidi e materne, didattica a distanza al 100% per elementari e Università, stop alle attività commerciali, ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e altre specifiche categorie.

