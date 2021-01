Covid: Faq governo, sì a spostamenti verso seconde case

Il Governo risponde alle faq sulle misure anti-Covid: tra le altre cose, possibile il raggiungimento delle seconde case fuori regione. Stamani al Tar l'udienza sul ricorso della Lombardia contro la zona rossa. I separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un'altra Regione o all'estero. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande.





Le Faq del Governo spiegano che lo spostamento per dare assistenza a parenti non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, "ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti" in quel Comune o Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.