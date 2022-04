ITALIA Covid, fine emergenza. Speranza: “Sospeso accordo Spallanzani - Gamaleya”

Sono 9 in più rispetto a ieri gli attualmente positivi a San Marino. Frutto del saldo fra le 38 nuove positività e le 29 guarigioni riscontrate. I positivi attivi, alla mezzanotte di ieri, sono infatti 318. Situazione stabile in ospedale dove sono ancora 10 i pazienti che necessitano di cure; nessuno, però, si trova nel reparto di terapia intensiva. A casa sono dunque seguite 308 persone.



In Italia calano lievemente sia i contagi – sono 73.195 con tasso di positività che si porta al 15% – sia le vittime: 159 sulle 170 di ieri. 468 pazienti in intensiva, 13 in meno di ieri, 27 in più nei reparti ordinari: sono 9.898, 27 in più rispetto a ieri. Intanto, è fine stato d'emergenza: ieri ultima riunione del Comitato Tecnico Scientifico, ultimo giorno di lavoro anche per il Commissario straordinario Figliuolo. Scatta la road map per il progressivo allentamento delle misure restrittive. Già da domani – solo alcune delle nuove disposizioni - stop al green pass in uffici pubblici, negozi, e sul trasporto pubblico, dove ci vorrà solo la mascherina (FFP2) fino al 30 aprile; pass base per la ristorazione al chiuso. Stop alla quarantena per contatto, varrà l'autosorveglianza. Intanto, il Ministro Speranza in interrogazione al Senato chiarisce: "L'accordo tra l'Istituto Spallanzani e il russo Gamaleya rientra tra le iniziative autonome di collaborazione internazionale degli istituti di ricerca e - sottolinea - è stato sospeso".

