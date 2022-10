COVID-19 Covid: flessione dei ricoveri, cresce il tasso di positività

Sono circa 28.500 i contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. In diminuzione anche le vittime, 20. Ma cresce il tasso di positività, ora al 19,3%. Leggera flessione invece per i ricoveri in terapia intensiva. Quanto all'Emilia-Romagna sono 2.758 i nuovi casi; 246 nel Riminese. Registrato un decesso nel Ravennate. Sul fronte delle misure di sicurezza sanitaria, da ieri ​​​è caduto uno degli ultimi obblighi della mascherina. Si può salire sui mezzi pubblici come bus e treni senza il dispositivo di protezione. L’obbligo resta invece in vigore fino a fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa.

