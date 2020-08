Covid, focolaio alle Indie: tampone per 30 ragazzini riminesi

Sono circa 600 le richieste giunte all'Ausl per fare il tampone dopo il focolaio scoppiato alla discoteca Indie di Cervia. Fra questi, riporta Riminitoday, ci sono anche 30 ragazzi riminesi che avrebbero partecipato all'evento di ferragosto. Al momento, fra i testati, sono una ventina i positivi al Covid-19 nelle varie provincie.

Intanto, in una nota sul suo sito, la discoteca annuncia che la quasi totalità della clientela è stata registrata all'entrata e provvederà, a sue spese, a inviare una comunicazione ai partecipanti alla serata del 15 agosto. Nei giorni scorsi l'Ausl aveva riferito tutte le modalità per effettuare il tampone in un comunicato stampa.