Covid: focolaio fra ragazzi di ritorno da Riccione

Nuovi casi fra i giovani turisti e piccoli focolai stanno costringendo l'Azienda Usl Romagna ad un super lavoro di tracciamento. E' il caso, ad esempio, raccontato dal Corriere di Romagna, di una quindicina di ragazzi della provincia di Alessandria che, dopo una vacanza a Riccione, quando sono tornati a casa hanno manifestato sintomi e sono risultati positivi al tampone. Le aziende sanitarie di Alessandria e Rimini si sono messe in contatto e stanno cercando di tracciare i contatti. Cosa non semplice, visto che i ragazzi hanno frequentato locali e preso mezzi pubblici. Casi simili, sebbene più ridotti nei numeri, si sono verificati anche altrove e per alcuni locali sono in corso delle indagini con i tamponi dopo che alcuni dipendenti sono risultati positivi. L'attenzione resta comunque molto alta.

