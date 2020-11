Covid: fra i nuovi casi registrati nel Riminese anche un residente a San Marino

Ben 272 i nuovi positivi nel Riminese, fra i quali – comunica l'AUSL – un residente a San Marino. E purtroppo – in Provincia - si contano anche 6 vittime, di età compresa fra i 78 e i 97 anni. 54, nel complesso, i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Mentre i nuovi casi sono 2.130, a fronte di circa 18.500 tamponi effettuati. Il rapporto, dunque, scende ulteriormente: oggi è dell'11,5%; mentre cresce di 6 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Attualmente sono 249.





Nell'intero Paese sono quasi 26.000 i nuovi contagi. Nell'ultimo bollettino si parla anche di 722 morti. Mentre i tamponi effettuati sono stati oltre 230.000. Sono 25.853 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute. I morti sono 722, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva passano dai 3.816 di ieri ai 3.848 di oggi, con un aumento di 32. I tamponi effettuati sono stati 230.007, con un rapporto sui positivi pari a 11,24%.

“Stiamo lavorando per maggiori cautele a Natale e per riaprire la scuola il prima possibile”, ha dichiarato il Premier Conte. Mentre il 2 dicembre il Ministro Speranza sarà in Parlamento per presentare il piano strategico dei vaccini; “il cui acquisto – ha aggiunto – sarà centralizzato e gestito dallo Stato”. L'Emilia-Romagna annuncia che le prime 170.000 dosi, in arrivo nei prossimi mesi, saranno utilizzate per le categorie più esposte e fragili: operatori sanitari, dunque, ed ospiti di strutture sociosanitarie e socioassistenziali.