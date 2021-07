Covid, funzionario Oms su festeggiamenti Europei: "Devastante guardare il contagio in diretta"

Una situazione “devastante” sul piano dei contagi. Non usa mezzi termini Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Oms per la crisi Covid, nel commentare le immagini di tifosi italiani e inglesi in occasione della finale degli Europei. “La pandemia – dice - non si prende una pausa”. E la variante Delta, prosegue, “approfitterà di persone non vaccinate” che festeggiano senza mascherina e in ambienti affollati.

Nelle stesse ore, interviene anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che prevede una predominanza della variante in Italia entro 10 giorni. Una diffusione, afferma, accelerata dagli assembramenti legati ai festeggiamenti. Chiede quindi che vengano rafforzati i controlli in caso di gruppi di persone che non mantengono la distanza e un potenziamento del monitoraggio nei luoghi della movida. Per ora non è necessario rivedere le regole, ma, aggiunge, non si può escludere che alcune Regioni cambieranno colore, con zone rosse a livello locale. Come parametro, ipotizza Sileri, si dovrà guardare più alle ospedalizzazioni che ai contagi.









Il Ministero della Salute, intanto, in un documento, parla di “impatto rilevante” della diffusione delle varianti, guardando all'aumento delle interazioni e a una vaccinazione da completare. Nel testo ci si sofferma sull'incremento dei contagi tra i cittadini di diversi Paesi europei, specie dopo viaggi. Il Ministero prevede dunque un aumento “repentino” dei casi giornalieri in tutte le fasce d'età, soprattutto i più giovani, senza un crescita delle vaccinazioni complete. Anche in Italia la variante Delta è in aumento. Da qui, la richiesta di monitorare la situazione, tracciare, e applicare le misure di contenimento della trasmissione, insieme alla strategia vaccinale. E si pensa di limitare gli spostamenti tra Stati, soprattutto per i passeggeri in arrivo da aree come Regno Unito, Spagna e Portogallo.