ITALIA Covid, Gimbe: 500.000 casi in 7 giorni ma aumento si ferma

Andamento del contagio sotto la stretta osservazione della comunità scientifica in Italia, con il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che, dopo due settimane di netto incremento dei contagi, rileva una sostanziale stabilità dei nuovi casi di Covid, precisando però come "in questo momento sia difficile fare previsioni". Incrementi, invece, per i ricoveri con sintomi in area medica (dell' 8,6%), quelli in intensiva del 7%. E dopo 6 settimane consecutive di calo, sono tornati a crescere i decessi: sono 953 negli ultimi 7 giorni, un + 3,1%. Con il fine emergenza, ieri, ultima riunione del Comitato Tecnico Scientifico.

Nel video gli interventi di Roberto Speranza, Ministro della Salute e di Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore Sanità

