EMERGENZA SANITARIA Covid, giudice di Belluno: "Giusto sospendere chi non si vaccina" Respinte le richieste di dieci operatori sociosanitari dipendenti di case di riposo che avevano rifiutato le dosi

Preoccupa la lentezza nel piano vaccini, ma in un vertice con Draghi e Curcio, capo della protezione civile, il commissario per l'emergenza generale Figliuolo rassicura: stanno arrivando un milione di dosi Pfizer, e alla fine del primo trimestre saranno 14 milioni. Draghi spinge per un maggior coordinamento tra le Regioni, che hanno anche usato metodi difformi per le somministrazioni. AstraZeneca potrebbe aver incluso dati “obsoleti” nell'informativa inviata alle autorità americane, che avevano promosso il vaccino, ma ora ha promesso che entro 48 ore fornirà agli Usa altri dati sul suo prodotto. Il vaccino è “probabilmente molto buono” ma i dati inviati dalla società “sono fuorvianti”, sostiene il consigliere Anthony Fauci. Secondo una giudice di Belluno è giusto sospendere gli operatori sanitari che non si vaccinano: ha così respinto le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari, dipendenti di due case di riposo, che avevano rifiutato il vaccino lo scorso febbraio e che per questo erano stati messi in ferie forzate dalla direzione della rsa.

I dati sul contagio vedono un incremento di quasi 19mila casi (18.765), su 335mila tamponi (335.189). Ancora in aumento tutti i dati ospedalieri (3.546 terapie intensive, +36); (28.428 ricoveri ordinari, +379), così come tornano a impennarsi le vittime, 551 in un giorno (105.879 totali). Dopo quasi 12 ore di trattative tra la cancelliera Merkel e i rappresentanti degli stati federati, la Germania sarà in lockdown rafforzato durante il fine settimana di Pasqua: annullate anche le funzioni religiose, negozi chiusi e vietati raduni e pranzi all'aperto.



