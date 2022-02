Covid: Green pass scaduto, multato dipendente locale Rimini

Proseguono i controlli nei locali della polizia amministrativa di Rimini sul rispetto delle norme anti-Covid. Ieri sera, poco dopo le 21, gli agenti hanno ispezionato un noto ristorante dove sono state controllate 27 persone fra avventori e dipendenti, proprio uno di quest'ultimi era privo di Green-pass in quanto quello che possedeva era scaduto. L'uomo è stato multato e allontanato dal posto di lavoro come previsto dalle attuali normative anti-Covid in vigore. Inoltre è stato sanzionato anche il gestore del ristorante in quanto ha permesso al dipendente di svolgere l'attività lavorativa senza regolare Green pass.

