Covid: in E-R crescono i contagi, non le terapie intensive.

Crescono i positivi al Covid e i ricoveri, ma non le terapie intensive. Il bollettino settimanale della Regione Emilia-Romagna segnala 23.112 casi in più (l'aumento venerdì scorso era stato di 18.127) su un totale di 91.911 tamponi eseguiti negli ultimi sette giorni. Con questi dati, il numero di contagi dall'inizio della pandemia supera i due milioni: 2.023.014. I pazienti nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 38 (-3) mentre sono 1.374 (+209) negli altri reparti Covid. I casi attivi salgono a 39.642 (+8.171), il 96,4% in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi. I morti sono 66, la scorsa settimana erano stati 58. I guariti sono 14.873.

