Covid: in E-R oltre 9mila casi, crescono terapie intensive.

Il bollettino regionale registra una rapida salita dei contagi da coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati individuati oltre 9mila positivi. Si contano ancora dieci morti, fra i quali una donna di 65 anni nel Modenese. Sulla base di quasi 24mila tamponi, infatti, sono stati individuati 9.016 positivi: il numero dei casi attivi sale, per questo, sopra i 67mila. Anche se il 98,2% dei positivi è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure particolari, sale il numero dei ricoveri in terapia intensiva: sono 34, sei in più di ieri, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.140, in calo di 12 unità.

