Covid: in E-R ricoveri stabili, ancora due morti; salgono a tre nelle Marche.

Sono 89.830 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono invece 111, in calo rispetto alle 134 di ieri. Il tasso è al 22,5%, in calo rispetto al 24,6% di ieri. Sono invece 405 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 57. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.434, rispetto a ieri 71 in più.



Restano stabili i ricoveri in Emilia-Romagna e, da ieri, si contano due morti: una donna di 88 anni nel Forlivese e un uomo di 74 anni residente fuori regione e morto nel Piacentino. I nuovi casi di positività sono 7.158 sulla base di quasi 25mila tamponi. In terapia intensiva ci sono 50 ricoverati (come ieri), mentre negli altri reparti Covid i pazienti sono 1.504 (+9). Grazie anche all'alto numero di guarigioni i casi attivi rimangono attorno agli 85mila, il 98,2% dei quali in isolamento domiciliare.

Nell'ultima giornata, comunica la Regione Marche, i positivi rilevati sono stati 2.958 (20.460 il dato settimanale) sulla base di 7.332 tamponi. Tre ricoverati in più per Covid (ora il totale è 187) di cui sei in Terapia intensiva (invariato rispetto a ieri), 13 in Semintensiva (-7) e 168 in reparti non intensivi (-10); in osservazione nei pronto soccorso (non considerati tra i ricoverati) ci sono 31 persone. Intanto il numero di persone in quarantena cresce ancora (31.620; +824). Nelle ultime 24ore si sono registrati altri tre decessi correlati alla pandemia e il totale regionale di vittime arriva a quota 3.966.

