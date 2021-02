Covid in Emilia Romagna: 1.383 nuovi casi. 191 a Rimini

Sono 1.383 i nuovi positivi in Emilia Romagna nell'aggiornamento quotidiano della regione, su un totale di 28.369 tamponi eseguiti per un rapporto tamponi/positivi al 4,9%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42 anni. Sono 44 i nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183 (+1 rispetto a ieri), 1.956 quelli negli altri reparti Covid (-34). La situazione a Rimini vede 191 nuovi casi registrati e due decessi: si tratta di una donna di 82 anni e un uomo di 92 anni. Stabile a 18 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.





Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 251.251 dosi, di cui 112.195 sono seconde dosi, e cioè inoculate a persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Proprio alla conclusione del ciclo vaccinale sono destinate in via prioritaria le prossime forniture in arrivo in Regione.