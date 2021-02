CORONAVIRUS Covid in Emilia Romagna: 1.383 nuovi casi. 191 a Rimini. Arrivato il vaccino AstraZeneca in Italia In Italia sono arrivate le prime 250mila dosi del vaccino AstraZeneca, via libera agli anticorpi monoclonali e i numeri del contagio continuano a scendere, ma i decessi sono in aumento

AstraZeneca ha cominciato a distribuire oggi in contemporanea i vaccini in diversi paesi europei, compresa l'Italia dove 249.600 dosi sono arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Saranno distribuite nei prossimi giorni nei centri di somministrazione delle varie regioni. Il ministro della Salute Speranza ha autorizzato la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali: una possibilità in più per contrastare il Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono state 13.442 le nuove infezioni da Covid rilevate in Italia - in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri. Tasso di positività al 4,7% Le vittime sono 385, sette in più.



Sono invece 1.383 i nuovi positivi in Emilia Romagna nell'aggiornamento quotidiano della regione, su un totale di 28.369 tamponi eseguiti per un rapporto tamponi/positivi al 4,9%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42 anni. Sono 44 i nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183 (+1 rispetto a ieri), 1.956 quelli negli altri reparti Covid (-34). In Emilia Romagna ad oggi 113mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose.

La situazione a Rimini vede 191 nuovi casi registrati e due decessi: si tratta di una donna di 82 anni e un uomo di 92 anni. Stabile a 18 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

