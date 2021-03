Covid: in Emilia-Romagna 2.448 nuovi casi, calano ricoveri in intensiva

Sono 2.448 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna, un numero sostanzialmente in linea con quello dei giorni scorsi, individuato però sulla base di un numero di tamponi molto inferiore (come avviene sempre nei fine settimana) a quello dei giorni scorsi, 17.110, fra molecolari e antigenici. Si contano 34 morti, di cui due nel Riminese - un uomo di 66 anni e una donna di 90 anni -, ma dopo molti giorni di crescita, scendono leggermente i ricoverati in terapia intensiva che ieri avevano superato quota 400. Oggi sono 396. I casi attivi salgono a 74.464, il 95,8% dei quali in isolamento domiciliare. I ricoverati negli altri reparti Covid sono in crescita, 3.566, 48 in più di ieri. In Italia il dato complessivo è 20.159 nuovi positivi, in diminuzione rispetto a ieri, e 300 vittime.