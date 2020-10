Covid, in Emilia-Romagna 671 nuovi contagi; prosegue la crescita dei ricoverati in terapia intensiva

Nuova impennata, in Italia, nei contagi: sono stati 15.199 (ieri erano stati 10.874), 127 i deceduti. In Senato il premier Conte spiega che le scelte compiute consentono per ora 'di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale', di bloccare attività produttiva e scuole. Il presidente del Consiglio, che non esclude altri coprifuoco come in Lombardia e Campania, si dice consapevole dei sacrifici chiesti alla gente e ad alcune categorie come bar e ristoranti per i quali, assicura, ci saranno misure di sostegno mirate. E invita a limitare gli spostamenti 'non necessari'.





In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sono 671 i nuovi positivi, ma aumentano anche i tamponi che hanno raggiunto il numero record di 17.165. Otto i decessi e continuano a crescere i ricoveri: sono 86 i pazienti in terapia intensiva, otto in più di ieri, e 596 negli altri reparti Covid, 65 in più. Dei nuovi positivi, 305 sono asintomatici. La provincia con più contagi è quella di Bologna (con 172), a seguire Rimini (con 100) e Reggio Emilia (con 82).