Covid in Emilia-Romagna: calo dei contagi, lieve rialzo dei ricoveri.

Sono in leggero calo i contagi da Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore: i nuovi casi di positività sono stati infatti 13.091, sulla base di oltre 56mila tamponi. Si contano però ancora 33 morti, il più giovane dei quali un giovane di 29 anni di Ravenna, il cui decesso è stato registrato dall'Usl di Parma. I ricoveri sono invece in lieve risalita: in terapia intensiva ci sono 151 pazienti, cinque in più di ieri, 90 dei quali non vaccinati. Negli altri reparti Covid i degenti sono 2.632, 16 in più rispetto a ieri. Aumentano a ritmo sostenuto le guarigioni che fanno scendere i casi attivi a 380.428: il 99,3% di loro è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.

