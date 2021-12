Covid, in Emilia Romagna i nuovi casi sfiorano quota 3.500. 412 sono a Rimini

Sono 3.482 in più rispetto a ieri i positivi in Emilia Romagna con una percentuale di nuovi positivi sui tamponi fatti al 14,9%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,1 anni. A Rimini sono 412. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 560 in più. Purtroppo, si registrano quattordici decessi. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (107, come ieri); 1.236 quelli negli altri reparti Covid (+49).

Continuano intanto i controlli da parte delle forze dell'ordine per il rispetto delle norme anti contagio. Nell'ultima settimana sono stati controllati 2.217 green pass che hanno portato alla sanzione di 11 persone, 110 quelle multate per un utilizzo non regolare dei dispositivi di protezione. Sono stati 282 infine i controlli presso attività commerciali che hanno permesso di rilevare 4 contravvenzioni.