Covid, in Emilia Romagna impennata dei casi tra i bambini

C'è il primo caso in Unione Europea di variante sudafricana, oltre che in Israele, la presidente della Commissione Ue von der Leyen chiede che l'Europa si muova velocemente e compatta, ed ha proposto agli Stati membri di sospendere tutti i voli dall'Africa australe, cosa che l'Italia ha già fatto. Per l'Ema è presto per sapere se i vaccini andranno adattati alla nuova variante, intanto a Roma l'istituto Spallanzani ha costituito una task force per analizzare i dati che arrivano a livello internazionale. In Italia è di 13.686 l'incremento, il tasso di positività è al 2,4%, 51 le vittime, in calo, mentre aumentano gli indicatori ospedalieri (+18 terapie intensive, 606 totali; +59 reparti Covid, 4.748 totali). Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione da zona gialla, mentre Bolzano resta bianca.

Tante le città che però optano per le mascherine obbligatorie all'aperto nei luoghi di maggiore aggregazione, come Bologna, da oggi al 9 gennaio. In videoconferenza con l'assessore alla Salute Donini, il direttore sanitario dell'Emilia-Romagna Giuseppe Diegoli dice che l'incidenza di 142 casi su 100mila abitanti, in Regione, riporta al mese di luglio, ma è assai diversa la popolazione interessata. La Regione resta in zona bianca, assicura Donini, l'incremento dei casi non si riflette in maniera rilevante sulla saturazione dei posti letto. Sono comunque 1.353 i nuovi casi, il tasso di positività si innalza al 3,8%; sei i decessi, uno anche a Rimini, si tratta di un uomo di 56 anni. Rimini è la terza provincia più colpita, con 184 casi in più (127 sintomatici). Lieve calo delle terapie intensive (-3, 59 totali, +1 reparti Covid, 575 totali).

Nel video l'intervento in videoconferenza di Giuseppe Diegoli, direttore sanitario Regione Emilia Romagna