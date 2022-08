Covid: in Emilia-Romagna nuovi casi sotto quota 2mila, stabili i ricoveri

Calano sotto quota duemila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: il bollettino quotidiano della Regione ne indica 1.272 rilevati su 17.466 tamponi delle ultime 24 ore. Età media dei contagiati 52 anni. La situazione negli ospedali è abbastanza stabile: invariati sono i ricoveri nelle terapie intensive, 43 persone in tutto, mentre sono in calo negli altri reparti Covid, dove ci sono 1.446 persone, 52 in meno da ieri. Si registrano altri 23 decessi, dato alto ma che tiene conto anche di riconteggi dei giorni scorsi. Complessivamente in regione i casi attivi di Sars-Cov2 ad oggi sono 40.254, dei quali il 96,3% in isolamento a casa.