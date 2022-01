AGGIORNAMENTO Covid: in Emilia-Romagna oltre 20mila casi; Ausl Romagna: “Al drive through solo dopo richiesta al medico”

Covid: in Emilia-Romagna oltre 20mila casi; Ausl Romagna: “Al drive through solo dopo richiesta al medico”.

Sono 17.698, di cui 12.873 asintomatici, i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, su un totale di 53.946 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è quindi del 32,7%. Mancano poi 3.045 nuovi casi registrati in provincia di Modena che l’Usl non è riuscita a caricare. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 20.743 casi. Si registrano 16 decessi. 1.776 i guariti. Rimini conta 2.255 nuovi contagi.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono 147 (+3 rispetto a ieri); l’età media è di 61,5 anni. Sul totale, 112 non sono vaccinati, il 76,1%, mentre 35 sono vaccinati con ciclo completo. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.929 (+56 rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell’3%, quelli delle terapie intensive del 2,1%. 18 i pazienti in terapia intensiva a Rimini (+1 rispetto a ieri).

Intanto l'Ausl Romagna ricorda che l’accesso ai drive through per il tampone di fine isolamento o quarantena può avvenire solo attraverso la richiesta del Medico di Medicina Generale o dei Servizi di Igiene Pubblica e non è consentito l’accesso diretto. Da lunedì 10 gennaio, per le persone senza sintomi, i test antigenici per la fine quarantena e isolamento si potranno effettuare gratuitamente nelle farmacie convenzionate del territorio.

