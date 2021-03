Covid: in Emilia-Romagna rallentano i contagi, ma 47 morti e salgono terapie intensive

Covid: in Emilia-Romagna rallentano i contagi, ma 47 morti e salgono terapie intensive.

Rallenta un po' in Emilia-Romagna la crescita dei contagi al Coronavirus: i nuovi positivi, infatti sono 2.184, rilevati sulla base di 41.025 tamponi. Si contano però altri 47 morti: fra loro due uomini di 43 e 44 anni di Parma. Crescono i ricoverati in terapia intensiva. Dei nuovi positivi 903 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 504 nuovi casi e Modena (419). I casi attivi salgono a 68.992 (+717 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle che non richiedono cure ospedaliere sono il 94,4% del totale dei casi attivi.

Continuano a crescere i ricoveri: sono 378 (+5 rispetto a ieri), 3.516 quelli negli altri reparti Covid (+53). Delle nuove 47 vittime 17 sono in provincia di Bologna, nove in provincia di Forlì-Cesena, sette a Reggio Emilia, quattro a Modena, tre a Parma e Rimini. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.184.



