Covid: in Emilia Romagna sfiorati 4mila casi. Rimini e Ferrara senza decessi

In Emilia-Romagna si registrano oggi 3.982 nuovi casi positivi al Coronavirus, su un totale di quasi 20mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I guariti sono quasi 5mila. Calano i ricoveri con 5 pazienti in meno in terapia intensiva e 31 in meno negli altri reparti Covid, l'età media dei ricoverati tra i 65 e 76 anni. Non si registra nessun nuovo ricovero a Cesena. I casi attivi registrati sono 41.618, di cui il 97% con sintomi lievi e in isolamento a casa. Purtroppo si registrano 11 decessi, nessuno nelle province di Ferrara e Rimini. A Rimini si registrano 247 nuovi positivi. Si possono stimare in circa 138 le guarigioni. Continua, inoltre, la campagna vaccinale anti-Covid con il 94,3% delle persone over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

