COVID-19 Covid, in Emilia Romagna sono 2.421 i nuovi casi, 207 sono a Rimini

Sono 2.421 in più rispetto a ieri i positivi al covid in Emilia Romagna: la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,5%. A Rimini i nuovi casi sono 207. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 63 (-2 rispetto a ieri, pari al -3,1%), l’età media è di 61,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.276 (-76 rispetto a ieri, -5,6%), età media 74,9 anni. Le persone complessivamente guarite sono 2.806 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.142.154. Purtroppo, si registrano 21 decessi.

