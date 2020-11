I dati Covid in Emilia-Romagna. Sono 2.041 i nuovi casi di positività, scoperti in Regione su quasi 11mila tamponi. Si registrano 39 vittime (fra loro anche una donna di 42 anni in provincia di Piacenza), di cui 6 a Rimini. Più della metà dei nuovi positivi sono asintomatici. Crescono anche i ricoveri, che sono 249 in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri, e 2.755 quelli negli altri reparti Covid (87 nelle ultime 24 ore).