Covid: in Italia 12.415 casi e 377 morti, nuova programmazione in Emilia-Romagna per il ritardo dei vaccini

Sono 12.415 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore su oltre 210mila tamponi, con un tasso di positività che scende al 5,9%. Purtroppo le vittime sono 377. In calo il saldo sia dei ricoveri in terapia intensiva sia nei reparti.





In Emilia-Romagna si registrano 1.437 nuovi contagi, di cui 174 nel Riminese, e 41 decessi. Sei sono i morti in provincia di Rimini. In Regione lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva (+3) e incremento dei pazienti negli altri reparti (21 in più).

Nel frattempo, sul piano delle vaccinazioni, la Ausl Romagna annuncia una nuova programmazione per il ritardo nelle consegne dei vaccini Pfizer. Dalla prossima settimana, si legge in una nota, saranno garantiti i richiami per il personale sanitario e la prima dose per gli ospiti delle strutture per anziani. Rinviate di qualche giorno le altre somministrazioni.

Da domani in Emilia-Romagna si torna a scuola in presenza alle superiori, al 50%. Intanto, dal Comitato tecnico scientifico arriva un parere favorevole sul ritorno in classe, fino al 75%. Dal presidente Bonaccini perplessità per la "situazione di incertezza" che aleggia sulla scuola.