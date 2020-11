AGGIORNAMENTO Covid in Italia: l'aumento dei positivi è inferiore rispetto a ieri

Covid in Italia: l'aumento dei positivi è inferiore rispetto a ieri.

La vicina Emilia Romagna dichiara oggi 2.371 nuovi casi su oltre 20.700 tamponi effettuati, innalzando il rapporto in percentuale all'11,4%. Con i 265 guariti e i 53 nuovi decessi, attualmente si contano 95.654 casi di positività, con un'età media di circa 44 anni.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Tra questi, sono 173 i nuovi positivi registrati nella provincia di Rimini, di cui 64 sintomatici. Risultano invece 53 le guarigioni e 2 i decessi. Allargandoci sull'intera Nazione i nuovi malati di Covid sono 34.282, 9.358 in più rispetto a ieri. Con 753 morti e 24.169 guariti, ad oggi sono 743.168 i positivi in Italia. Il Paese lancia l'allarme sulle terapie intensive: infatti il 42% di posti in terapia intensiva è attualmente occupato da pazienti Covid, superando la soglia critica del 30%. Questo dato, quasi stabile, riguarda però 17 regioni su 21.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: