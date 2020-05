Covid in Italia: per la prima volta i guariti superano i malati

Doppio record in Italia: calano di contagi e aumentano di guariti che, per la prima volta, superano i malati: 7mila in meno in 24 ore. Oltre 91.500 gli attualmente positivi, oltre 93.200 i guariti, sono 8mila più di ieri. E' l'aumento più alto di persone guarite dall'inizio dell'emergenza. Purtroppo resta alto il numero delle vittime, salite a oltre 29.600, 369 in un giorno. 1333 i ricoverati in terapia intensiva, 15700 quelle con sintomi lievi, oltre 74.400 in isolamento domiciliare. Intanto, arrivano le dichiarazioni degli esperti, con il fisico Giorgio Sestili, che avverte: “Solo fra 15 giorni di potranno vedere gli effetti della fase2: i numeri incoraggianti di questi giorni rappresentano una fotografia del passato, frutto di quello che abbiamo fatto durante il lockdown”.



