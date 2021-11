Covid: in Italia prosegue il dibattito sull'applicabilità del “modello austriaco”

A dominare il dibattito, in queste ore, è ancora la proposta dei Presidenti di Regione di centrodestra, che si erano appellati al Governo affinché le eventuali misure restrittive anti-Covid venissero applicate solo ai non vaccinati. Il cosiddetto “modello austriaco”, insomma; a stretto giro, però, la “frenata” di Palazzo Chigi, che ha fatto sapere come al momento non sia allo studio una stretta di questo tipo. Ma se la situazione “in alcune Regioni dovesse aggravarsi, fino ad arrivare alla zona arancione, è evidente che il prezzo delle eventuali chiusure non lo possano e non lo debbano pagare i vaccinati”, ha scritto sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. Da segnalare però anche la posizione del consulente del Ministro della Salute. “Non abbiamo bisogno di un lockdown per i non vaccinati” ha dichiarato Walter Ricciardi, che ha spiegato come l'Austria abbia fatto questa scelta perché in ritardo con le coperture vaccinali. Il prossimo Natale, ha poi assicurato, “sarà più tranquillo” di quello del 2020. Per i bambini – ha aggiunto - non si deve prevedere l'obbligo dei vaccini, ma la raccomandazione. 140mila, intanto, le terze dosi effettuate ieri. Ad oggi – ha sottolineato il Ministro Speranza – in Italia sono state somministrate 92 milioni e mezzo di dosi di vaccino. Quanto all'incidenza della pandemia, la giornata di ieri è stata caratterizzata da indicazioni contrastanti: da una parte una netta contrazione del tasso di positività – sceso all'1,1% -; dall'altra un incremento dei nuovi decessi da Covid: 74, nell'ultimo bollettino. E crescono anche le ospedalizzazioni.