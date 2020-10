Covid in Italia: quasi 6mila nuovi casi, occhi puntati sull'aumento delle terapie intensive

Una nuova giornata con casi in crescita in Italia: nelle ultime 24 ore, 5.901 casi, contro i 4.619 di ieri, ma anche un maggior numero di tamponi effettuati: oggi 112.544, circa 27mila più di ieri. Purtroppo stabili le vittime: ieri 39, oggi 41. Ma quello che preoccupa nel bollettino quotidiano è il balzo numerico nelle terapie intensive: sono 62 in più rispetto a ieri, con 514 pazienti in rianimazione. Dai dati del Ministero della Salute emerge anche il superamento della soglia di 5mila ricoverati nei reparti ordinari. Gli attualmente positivi sono 87.193.

In Emilia-Romagna, 341 i nuovi casi positivi su 13.300 tamponi. 158 asintomatici, e oltre il 95% dei casi attivi è con sintomi lievi e in isolamento a casa. 133 i guariti in regione in un giorno. Due nuovi decessi, a Bologna e Ferrara. In conferenza stampa per spiegare il nuovo dpcm, il premier Conte specifica: “'La nostra linea di azione è sempre la stessa: monitorare i dati e poi adottare le misure nel segno dell'adeguatezza e proporzionalità. L'obiettivo – dice - è evitare un nuovo lockdown totale”



