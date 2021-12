COVID-19 Covid, in Italia salgono incidenza settimanale e ricoveri

Covid, in Italia salgono incidenza settimanale e ricoveri.

L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). Nel periodo 16 novembre-29 novembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,18 (range 1,06-1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era a 1,20) ma al di sopra della soglia epidemica. Lo evidenzia il monitoraggio della Cabina di regia, i cui dati sono comunicati dall'Istituto superiore di sanità che segnala la crescita del tasso di occupazione in terapia intensiva all'8,5% contro il 7,3% e del 10,6% in aree mediche contro il 9,1%.

