Covid in Italia: tasso di positività al 10%.

In Italia si registrano 24.267 nuovi contagi su 242.060 tamponi processati. I decessi sono 66. Continua il calo dei ricoveri ordinari (-160) e delle terapie intensive (-7). Il tasso di positività è al 10%. Sulla quarta dose a tutti il ministro della Salute Speranza ha dichiarato: "Valuteremo con gli scienziati. L’auspicio è che ci possa essere un nuovo vaccino adattato a varianti in autunno. La curva del Covid in Italia migliora però dobbiamo comunque essere preparati". Dal primo giugno stop al green pass per ingresso in Italia. Scade infatti il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 (green pass) per entrare in Italia e la misura non verrà prorogata. Ieri la Commissione Europea ha approvato gli aiuti italiani per 677 milioni di euro per una ripresa sostenibile nel contesto della pandemia di coronavirus.

