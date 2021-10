Covid in Italia, tutti in aumento gli indicatori: lo conferma il monitoraggio del Ministero della Salute

Salgono da 4 a 18 le Regioni e province autonome classificate a rischio moderato per la progressione dei casi di Covid. Solo Basilicata, Sardegna e Valle d'Aosta restano a rischio basso. L'indice Rt in una settimana è passato da 0,86 a 0,96 e le stime per la prossima sono che supererà la soglia fatidica di 1, oltre la quale cioè l'epidemia riprende a crescere, e si assesterà a 1,14. Secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto di sanità e del ministero della Salute inoltre, si ritiene che le stime di Rt siano indipendenti dalla crescita di tamponi delle ultime settimane, poiché sono basate sui soli casi sintomatici o ospedalizzati. A tal proposito, salgono i ricoveri ordinari ma restano stabili le terapie intensive, al 3,7%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche sale al 4,5% dal 4,2% della scorsa settimana.

Anche l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti sale a 46 rispetto ai 34 di sette giorni fa. Preoccupante la situazione epidemiologica in Bulgaria, le autorità di Sofia non escludono l'introduzione del lockdown nel Paese, inizialmente parziale solo per le persone non vaccinate. Non sono poche inoltre le proteste contro l'introduzione dell'obbligo di Green Pass approvata una settimana fa dal governo ad interim per i clienti di ristoranti, bar e locali di divertimento.