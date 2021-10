VACCINAZIONI Covid, in Italia via libera alla terza dose. Scontri nella manifestazione a Roma contro green pass E' l'ultima decisione presa dal Ministero italiano della Salute, alla luce delle recenti deliberazioni dell'Ema

Terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Intanto sono ancora 8,4 milioni gli italiani che non hanno fatto neppure il primo shot del vaccino anti-Covid - il 15,54% della popolazione vaccinabile - e restano nella fascia di età più critica quasi tre milioni di ultracinquantenni. Dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità emerge nel frattempo che tra gli over 80 il tasso di ricovero negli ultimi 30 giorni è di 8 volte più alto tra i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo e quello di decesso è di 13 volte più alto.

In vista del 15 ottobre, quando in Italia scatterà l'obbligo del green pass per tutti i lavoratori, le Regioni – paventando una situazione caotica - chiedono di allungare la validità del tampone (attualmente 48 ore con test rapido e 72 con molecolare) e dare la possibilità alle imprese di organizzarsi. Analoga richiesta da parte della Lega. Intanto oggi disordini e scontri con la polizia a Roma durante una manifestazione dei “no green pass”. Tafferugli e tensioni durante la manifestazione dei circa diecimila No Green pass in piazza del Popolo a Roma, con cariche della polizia nei confronti di alcuni manifestanti che si erano scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Alcune centinaia di manifestanti si sono poi diretti verso Palazzo Chigi, un gruppo è anche entrato nella sede della Cgil. Lanciati dalla polizia fumogeni, lacrimogeni e idranti sulla folla. Lancio di petardi e bombe carta in risposta.

Per quel che riguarda i contagi in Italia prosegue la discesa dei contagi ma non dei decessi. 2.748 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore. 46 invece le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 30 di ieri. In Emilia Romagna 267 i nuovi positivi. 19 ricoveri in meno in area medica mentre aumentano di 3 le terapie intensive e in Regione si registrano altri 5 decessi, compresa una donna di 54 anni a Bologna.

