Covid, in tutta Italia sfiorati i centomila contagi

Le Regioni lo hanno chiesto con forza: estensione dell'obbligo di super green pass, quello cioè rilasciato solo a vaccinati e guariti, e non più a chi fa il solo tampone, a tutti i lavoratori. Il Comitato tecnico scientifico, riunito per dare un parere circa la riduzione delle quarantene, ha fornito i suoi orientamenti, che prevedono nessun giorno di quarantena per gli impiegati nei servizi essenziali vaccinati con booster, o con due dosi ma da meno di 4 mesi, che vengano a contatto con persona poi risultata positiva. Dovranno però obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana. Per chi non è impiegato nei servizi essenziali invece la quarantena sarà ridotta a 5 giorni, altro orientamento, con tampone negativo per chi ha già fatto la terza dose.









Nel caso di positività, sarà sufficiente una quarantena di 7 giorni, in luogo degli attuali 10 previsti, e un tampone negativo. Le Regioni hanno pressato per evitare la paralisi delle attività e dei trasporti: in Lombardia Trenord registra un 12% di assenze tra il personale indispensabile, sono un centinaio le corse soppresse ogni giorno, mentre in Toscana a causa di 400 autisti a casa è a forte rischio il servizio bus. E' il momento di maggior espansione dei contagi, oggi l'incremento sfiora i centomila (98.020), con un milione e 29mila tamponi che porta l'incidenza al 9,5%. Indicatori ospedalieri tutti in aumento (+40 terapie intensive, +489 ricoveri ordinari), 148 i decessi. E mentre la Spagna riduce la quarantena per chi è positivo al Covid da dieci a sette giorni, in Francia è record di contagi dall'inizio della pandemia, 208mila nelle ultime 24 ore. Il premier britannico Johnson ha affermato che “fino al 90% delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva non hanno ricevuto la terza dose”.