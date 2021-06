Covid, incoraggianti i dati in Italia. Verso allentamento delle restrizioni

Italia verso l'allentamento delle restrizioni. Il governo ha accolto la proposta delle Regioni ed ha dato il via libera alle tavolate al ristorante all'aperto, con limite di 8 al tavolo al chiuso. Un'apertura che fa seguito anche ai dati di oggi: 59 i morti nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 62; 1.968 i positivi, anche questi in calo rispetto alla giornata di ieri.

Sul fronte vaccinazioni il commissario Figliuolo, intanto, sollecita i governatori perchè la campagna vaccinale non rallenti con le vacanze e chiede soluzioni flessibili per le prenotazioni, soprattutto dei giovani: la data per il richiamo potrà essere spostata nel range dei 42 giorni o delle 4-12 settimane. Si studiano la possibilità di prenotare la seconda dose nella Regione di soggiorno purché sia di lunga durata, la vaccinazione in farmacie o hub e il rilascio del certificato di somministrazione del richiamo, con trascrizione all'anagrafe vaccinale nella Regione di residenza.