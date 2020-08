Covid: individuate 69 nuove positività in Emilia-Romagna, due a Rimini

Sono 69 i nuovi casi di positività al nuovo coronavirus scoperti in Emilia-Romagna. Di questi, spiega la nota della Regione, 43 sono asintomatici; 36, sottolineano, erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 40 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 25 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero. Due i nuovi casi in provincia di Rimini, entrambi con sintomatologia lieve. Si trovavano già in isolamento domiciliare al momento della diagnosi perché contatti di casi noti. A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 463 nuovi casi, a fronte dei 347 di ieri, che fanno salire il totale a 250mila 566.