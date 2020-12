DECRETO DI NATALE Covid: Italia 10 giorni rossa e 4 arancione, dal 24 dicembre al 6 gennaio Il 27 dicembre vaccine day in Italia e un primo gruppo di Paesi europei. Vaccino sicuro ma non obbligatorio.

Covid: Italia 10 giorni rossa e 4 arancione, dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge di Natale. In tarda serata la conferenza stampa di Giuseppe Conte: l'Italia sarà tutta zona rossa dalla Vigilia alla Befana per i 10 giorni festivi e prefestivi, zona arancione nei 4 giorni feriali del periodo. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Sempre dalle 5 alle 22. E' possibile ricevere nella propria abitazione fino a due persone non conviventi che potranno portare figli minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione e sportiva all'aperto in forma individuale.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nei festivi e prefestivi chiusi i centri commerciali, i centri estetici, bar e ristoranti. Restano aperti supermercati, negozi di generi alimentari, di prima necessità, edicole, tabaccherie, parrucchieri e barbieri. Aperte le chiese, funzioni religiose fino alle 22.

Zona arancione nei giorni feriali: ci si potrà spostare nel proprio comune di residenza senza giustificazione. Nei comuni più piccoli, spostamenti permessi tra comuni per un raggio di 30 chilometri. Ma non nei capoluoghi di provincia. Chiusi bar e ristoranti ma non per asporto.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel decreto è previsto l'inserimento di un fondo per i ristori per i bar e ristoranti che devono chiudere, Conte annuncia uno stanziamento di 645 milioni.

"Abbiamo davanti la fine di questo incubo - ha detto il premier Conte - ci avviamo pur con misure restrittive al vaccine day del 27 dicembre in Italia e un primo gruppo di Paesi europei". Vaccino sicuro ma non obbligatorio.





I più letti della settimana: