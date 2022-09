SALUTE Covid Italia: 18 morti, 15.565 positivi. Tasso all'11,1%

Covid Italia: 18 morti, 15.565 positivi. Tasso all'11,1%.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.035.717. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 173 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.936, nelle ultime ventiquattro ore, in flessione rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 484.939.

