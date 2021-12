Covid Italia, allarme anestesisti: "Lockdown per non vaccinati, in 2-3 settimane intensive aumenteranno del 70%"

Covid Italia, allarme anestesisti: "Lockdown per non vaccinati, in 2-3 settimane intensive aumenteranno del 70%".

Gli anestesisti in Italia lanciano l'allarme: con l'attuale trend di contagi e di ricoveri, prevedono, i posti letto occupati da malati Covid nelle rianimazioni aumenteranno del 70% in 2-3 settimane. A dirlo, all'Ansa, è il presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, Alessandro Vergallo. La soluzione, spiega, non è l'aumento dei letti, visto che mancano i medici, ma "misure di contenimento sociale più drastiche, come il lockdown stringente per i non vaccinati". "Abbiamo poco tempo", avverte Vergallo che parla di un allentamento dei comportamenti prudenti nell'ultimo periodo. L'appello arriva nel giorno in cui si registrano, nell'intera Penisola, oltre 24.200 nuovi positivi e 97 vittime. In aumento i ricoveri sia in terapia intensiva (+13, per un totale di 966 pazienti) sia nei reparti (+150). In Emilia-Romagna 2500 nuovi contagi e 16 decessi. Le Marche sono una delle Regioni che, da domani, entreranno in zona gialla.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: