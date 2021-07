Il decreto anti-Covid con i nuovi parametri di rischio per le regioni e con la disciplina del green pass dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm nella giornata di oggi. Si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, anche fino a fine anno. In Francia entra oggi in vigore il pass sanitario per i luoghi con più di 50 persone. Nel Paese oltralpe +150% di contagi in una settimana. La Farnesina mette in guardia sui rischi sanitari di viaggi in Grecia.