Covid Italia: calano ancora i ricoveri, attesa per il nuovo dpcm

Sono quasi 21.000 (20.709) i nuovi contagi da coronavirus in Italia su oltre 207.000 tamponi. 684 le vittime. Continuano a calare i ricoveri: - 47 in terapia intensiva e -357 nei reparti ordinari. In Emilia Romagna 1.569 contagi su quasi 20.000 tamponi (19.676). Il presidente della Regione Stefano Bonaccini parla di zona gialla già a partire da questa domenica. Invariato il numero delle terapie intensive, in continuo calo invece quello degli altri reparti. Rimini al secondo posto, dietro Bologna, per numero di nuovi contagi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sono 293 in più rispetto ieri di cui 155 sintomatici. Allo stesso tempo circa 200 le nuove guarigioni ma anche 4 decessi, due a Bellaria, uno a Coriano e uno a Santarcangelo. C'è attesa intanto per il nuovo Dpcm la cui firma è prevista domani. Le misure entreranno in vigore dal 4 dicembre. Tra gli aspetti più dibattuti l'ipotesi che restino aperti i ristoranti a Natale e Santo Stefano. Questa mattina nella sua informativa al Senato, il ministro Roberto Speranza ha sottolineato anche la necessità di “disincentivare gli spostamenti tra regioni durante le feste” oltre a limitare anche quelli tra comuni.



I più letti della settimana: