Covid, Italia: crescono casi di studenti positivi.

Mentre sono stabili i contagi a San Marino - 60, con dato aggiornato a ieri, di cui 3 in ospedale, l'Italia vede calare l'indice Rt, l'incidenza e i ricoveri. Osservati speciali gli over 50: sono ancora 3 milioni e 400 mila quelli senza neppure la prima dose di vaccino, e occhi puntati sulla scuola: da Nord a Sud aumentano i casi di studenti positivi e cresce il numero di classi che vanno in dad.

Per ora sono un centinaio, ma dice il Presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma, Mario Rusconi - ritengo siano destinate ad aumentare”. Per ridurre quarantene e dad c'è chi pensa a 'micro bolle' sul modello tedesco, ricalcando quanto già avviene sugli aerei nei casi in cui vengano scoperte positività, limitando l'isolamento ai contatti strettissimi. Ipotesi giudicata però “ancora troppo pericolosa”, così dicono gli esperti nell'esprimere perplessità.

Sul fronte Green Pass, fonti di Governo sciolgono uno dei nodi sull'ultimo decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per cui le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire con contratti a termine il lavoratore senza certificato verde. Ancora un mese per chiarire gli altri punti oscuri, a cominciare dalla disciplina per le forze dell'ordine.

