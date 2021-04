COVID-19 Covid Italia: da lunedì 8 alunni su 10 tornano in classe Vaccinazioni: ordinanza Figliuolo per priorità ad over 80 e persone fragili

Covid Italia: da lunedì 8 alunni su 10 tornano in classe.

Come anticipato dal premier Draghi nella conferenza stampa di giovedì, il Commissario straordinario Francesco Figliuolo ha firmato una nuova ordinanza in cui si dà la priorità nella campagna vaccinale agli over 80 e alle persone fragili. Secondo il report diffuso in mattinata intanto il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo, mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. Nella fascia di età 70-79 anni è stato invece vaccinato appena il 2,48% e solo il 19,89% ha ricevuto la prima dose.

Con l'aggiornamento dei colori delle regioni da lunedì, sei - compresa l'Emilia Romagna - tornano in arancione e quindi rientrano a scuola circa 6 milioni e mezzo di alunni: praticamente 8 su 10 degli iscritti alle scuole statali e paritarie.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: