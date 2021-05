Covid: Italia decide su coprifuoco; dalla Russia, a 3,80 euro, il monodose Sputnik Light

Sul coprifuoco "credo si debba proseguire il percorso graduale di riaperture iniziato il 24 aprile: già oggi in Cabina di regia si dovrebbe ridurre il coprifuoco di un'ora o due e penso che nel mese di giugno verrà abolito". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, su Radio 24. Intanto, tra le riaperture allo studio in Italia, quella delle discoteche con un esperimento in due locali, uno al chiuso e l'altro all'aperto, per 2.000 persone dotate di green pass.

Il governo russo ha fissato a 342 rubli e 36 copechi (3,80 euro) il costo di una dose di Sputnik Light. Lo riferisce Interfax. "Il FAS (Fondo federale antimonopolio) ha approvato 342,36 rubli come prezzo massimo di vendita dello Sputnik Light. La distribuzione del vaccino inizierà dopo la registrazione del prezzo di vendita", ha detto il Fondo. Sputnik Light è il quarto vaccino domestico approvato in Russia per contenere il coronavirus e nasce da una costola del fratello maggiore Sputnik V, ma è monodose.

