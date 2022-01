Covid Italia, i contagi arrivano quasi a 230mila

Per chi ha un sistema immunitario gravemente indebolito, dice l'Ema, le autorità sanitarie dovrebbero pensare ad una quarta dose. Secondo l'agenzia europea gli ultimi dati rassicurano sull'uso di vaccini mRna, non causano complicazioni per le donne in gravidanza e i loro bambini. Intanto i presidi italiani stimano che il 50% delle classi sia in Dad: “C'è un'enorme difficoltà gestionale – dicono – ci stiamo occupando solo delle emergenze sanitarie e non di tutto il resto”. La Valle d'Aosta a rischio zona rossa e chiede al governo una deroga provvisoria. E in attesa di conoscere la lista di attività e negozi per i quali sarà necessario il green pass, il presidente della Sicilia Musumeci ha disposto che anche i passeggeri senza certificato verde possano attraversare lo stretto di Messina coi traghetti.

Dopo giorni di calo, i contagi tornano sopra quota 220mila (228.179, su 1.481.349); l'unico dato incoraggiante arriva dal lieve calo di terapie intensive (-2), mentre sono 220 i ricoveri in più; 434 le vittime in un giorno. Tanti i decessi anche in Emilia Romagna, ben 40, con età che vanno dai 56 ai 99 anni, di cui 3 nel riminese e ben 8 in provincia di Forlì-Cesena. Quasi 18mila i nuovi positivi (17.977), che comprendono però anche oltre 3.000 casi dei giorni scorsi non conteggiati. Calano di 15 i ricoveri ordinari (e +2 terapie intensive). 1.303 nuovi casi in tutta la provincia di Rimini. L'Australia ha registrato il record di vittime in 24 ore: 77, e le autorità sanitarie, riporta il Guardian, sono preoccupate per la pressione ospedaliera, tanto che il governo federale ha dirottato 57mila infermieri e 100mila addetti sanitari negli ospedali pubblici delle aree più colpite, come Nuovo Galles del Sud, Victoria e Queensland.