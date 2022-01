Covid Italia: in calo contagi e decessi

192.320 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In calo rispetto ai ieri così come il numero delle vittime: 380 rispetto alle 434 Frena la crescita dei ricoveri Covid negli ospedali sentinella, crescono però del 27,5% i ricoveri pediatrici, con un 61% di pazienti con meno di 4 anni. Secondo i dati Agenas, è ferma al 30% l'occupazione di posti in area medica per i malati di Covid (Valle d'Aosta 57%); stabili al 18% le terapie intensive occupate.

Da oggi al via il confronto indetto sui temi posti dai Governatori: le Regioni, si schierano per un cambiamento del sistema dei colori, ritenuti ormai inutili nella gestione della situazione attuale. Per quel che riguarda il green pass da domani in Italia servirà per andare da parrucchiere, estetista e barbiere: per i servizi alla persona insomma mentre dal primo febbraio la stretta arriverà sullo shopping. Un focus sulla scuola infine con il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che durante l'audizione in commissione Cultura alla Camera è partito dai numeri. Ha chiarito che la scuola è in presenza per il 93,4% delle classi e l'88,4% degli alunni.

Tornando ai dati andiamo nella vicina provincia di Rimini, dove i contagi sono nuovamente in salita: 1.832, ieri erano stati i 1.303. Due i decessi: due uomini di 51 e 73 entrambi di Riccione. In Emilia Romagna i nuovi contagi sono 20.650, (ieri 17.977) . La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi sale così a 25,5%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 149: l’età media è di 61,8 anni. I non vaccinati sono meno di un dodicesimo rispetto ai vaccinati.