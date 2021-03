COVID-19 Covid, Italia lavora a cambio di passo su campagna vaccinale. Oms: "virus, improbabile fuga da laboratorio"

Lavorare "tutti insieme" per imprimere il cambio di passo alla campagna di vaccinazione e raggiungere le 500mila somministrazioni al giorno, visto che nella prossima settimana arriveranno quasi 3 milioni di dosi. Il governo e il premier Mario Draghi incontreranno le Regioni superare divisioni e incomprensioni, dopo la strigliata del presidente del Consiglio ai territori per i ritardi e le differenze nelle somministrazioni, "difficili da accettare". Con l'arrivo di oltre un milione di dosi di Pfizer, oltre 500mila di Moderna e 1,3 milioni di Astrazeneca, i territori avranno quei vaccini che chiedono da settimane per poter far decollare la campagna.

Un vertice che arriva con l'esecutivo impegnato a mettere a punto il decreto legge con le misure che saranno in vigore dopo Pasqua: un provvedimento che dovrebbe essere pronto a metà settimana e potrebbe prevedere una sorta di verifica a metà aprile per valutare la possibilità di riaprire, se la situazione epidemiologica lo consentirà, alcune attività prima di maggio, a partire da bar e ristoranti a pranzo.

Intanto un rapporto degli esperti dell'Organizzazione mondiale della Sanità dopo la loro missione in Cina, fa luce sull'ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid-19 a causa di un incidente di laboratorio definendolo come "estremamente improbabile". La trasmissione del virus del Covid-19 all'uomo da un animale intermediario - sostiene il rapporto - è un'ipotesi da "probabile a molto probabile".

